Захар Прилепин сообщил, что в момент взрыва был за рулем своего автомобиля

Писатель Захар Прилепин рассказал в своем Telegram-канале, что он сам был за рулем своего автомобиля, который взорвали 6 мая в Нижегородской области.

«Мне только что дали телефон. В СМИ некоторая путаница. Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом. Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то», — написал писатель в своем Telegram-канале.

Захар Прилепин сообщил о том, что назовет молельню в память о погибшем охраннике Александре Шубине.

«Спасибо Санечке, за эти 8 лет он спасал мне жизнь несколько раз. Я не знаю никаких слов, что сказать тебе, Сань, сейчас. Мы с Саней как раз начинали строить молельню в нашей деревне. Я ее дострою. Она будет в честь святого Александра. Демонам сообщаю: вы никого не запугаете. Бог есть. Мы победим», — добавил Захар Прилепин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин, был взорван 6 мая около 11:00 у деревни Пионерское под Нижним Новгородом. В результате взрыва погиб водитель, Прилепин госпитализирован с ранениями обеих ног. Медики оценивают состояние Прилепина как тяжелое, но не критическое. По предварительным данным, масса взрывчатки превысила 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Позже в этот день сообщили о задержании подозреваемого. По подозрению в совершении покушения на Захара Прилепина задержали 29-летнего уроженца Украины Александра Пермякова. Он признался, что заложил взрывное устройство на пути следования машины Прилепина и привел его в действие дистанционно. Утром 7 мая стало известно, что медики вывели Прилепина из медикаментозно комы.