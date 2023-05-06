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Медики сообщили о тяжелом состоянии Прилепина после взрыва автомобиля в Нижнем Новгороде

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mediki-soobshhili-o-tyazhelom-sostoyanii-prilepina-posle-vzryva-avtomobilya-v-nizhnem-novgorode
Медики сообщили о тяжелом состоянии Прилепина после взрыва автомобиля в Нижнем Новгороде
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

После взрыва автомобиля, произошедшего около 11:00 6 мая у деревни Пионерское под Нижним Новгородом, писатель Захар Прилепин был госпитализирован с ранениями обеих ног.

В настоящее время писатель находится в Нижегородской областной клинической больнице имени Семашко. Решается вопрос о транспортировке Прилепина в Москву вертолетом.

Состояние Захара Прилепина оценивается как тяжелое, но не критическое, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате взрыва автомобиля Audi Q7 погиб водитель. Захар Прилепин получил ранения. По предварительным данным, взрывное устройство было закреплено под днищем машины. Его масса превысила 2 кг в тротиловом эквиваленте. Подозреваемого в причастности к подрыву автомобиля задержали по горячим следам. СК РФ завело уголовное дело по статье террористический акт.

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