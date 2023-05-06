В Нижегородской области задержали подозреваемого в причастности к подрыву автомобиля Прилепина
Взрыв автомобиля, в котором находился писатель Захар Прилепин, произошел 6 мая около 11:00 у деревни Пионерское под Нижним Новгородом. По предварительным данным, взрывное устройство было закреплено под днищем машины. Его масса превысила 2 кг в тротиловом эквиваленте.
О задержании подозреваемого в причастности к подрыву автомобиля 6 мая сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин», — цитирует Ирину Волк «МВД Медиа».
Сообщается, что задержанного ранее видели в районе поселка Пионерский, сообщает ТАСС.
Следственный комитет России квалифицировал покушение на Захара Прилепина под Нижним Новгородом как теракт.
Следователи и специалисты-взрывотехники осматривают место происшествия. Будут назначены судебные экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая.
Следователи и оперативные службы ФСБ и МВД РФ устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности причастных к совершению преступления, сообщает пресс-служба СК РФ.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате взрыва погиб водитель, Захар Прилепин госпитализирован с ранениями обеих ног. СК возбудил уголовное дело.