В Нижегородской области задержали подозреваемого в причастности к подрыву автомобиля Прилепина

Взрыв автомобиля, в котором находился писатель Захар Прилепин, произошел 6 мая около 11:00 у деревни Пионерское под Нижним Новгородом. По предварительным данным, взрывное устройство было закреплено под днищем машины. Его масса превысила 2 кг в тротиловом эквиваленте.

О задержании подозреваемого в причастности к подрыву автомобиля 6 мая сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин», — цитирует Ирину Волк «МВД Медиа».

Сообщается, что задержанного ранее видели в районе поселка Пионерский, сообщает ТАСС.

Следственный комитет России квалифицировал покушение на Захара Прилепина под Нижним Новгородом как теракт.

Следователи и специалисты-взрывотехники осматривают место происшествия. Будут назначены судебные экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая.

Следователи и оперативные службы ФСБ и МВД РФ устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности причастных к совершению преступления, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате взрыва погиб водитель, Захар Прилепин госпитализирован с ранениями обеих ног. СК возбудил уголовное дело.