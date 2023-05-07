Медики вывели Захара Прилепина из медикаментозного сна

Писателя Захара Прилепина, который получил ранения во время подрыва его автомобиля, 7 мая вывели из медикаментозного сна.

«О состоянии Захара: выведен из медикаментозного сна, в сознании, по словам врачей, его состояние стабильное, настроение бодрое», — написал в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин, был взорван 6 мая около 11:00 у деревни Пионерское под Нижним Новгородом. В результате взрыва погиб водитель, Прилепин госпитализирован с ранениями обеих ног. Медики оценивают состояние Прилепина как тяжелое, но не критическое. По предварительным данным, масса взрывчатки превысила 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Позже в этот день сообщили о задержании подозреваемого. По подозрению в совершении покушения на Захара Прилепина задержали 29-летнего уроженца Украины Александра Пермякова. Он признался, что заложил взрывное устройство на пути следования машины Прилепина и привел его в действие дистанционно.