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Медики вывели Захара Прилепина из медикаментозного сна

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mediki-vyveli-zahara-prilepina-iz-medikamentoznogo-sna
Медики вывели Захара Прилепина из медикаментозного сна
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Писателя Захара Прилепина, который получил ранения во время подрыва его автомобиля, 7 мая вывели из медикаментозного сна.

«О состоянии Захара: выведен из медикаментозного сна, в сознании, по словам врачей, его состояние стабильное, настроение бодрое», — написал в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин, был взорван 6 мая около 11:00 у деревни Пионерское под Нижним Новгородом. В результате взрыва погиб водитель, Прилепин госпитализирован с ранениями обеих ног. Медики оценивают состояние Прилепина как тяжелое, но не критическое. По предварительным данным, масса взрывчатки превысила 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Позже в этот день сообщили о задержании подозреваемого. По подозрению в совершении покушения на Захара Прилепина задержали 29-летнего уроженца Украины Александра Пермякова. Он признался, что заложил взрывное устройство на пути следования машины Прилепина и привел его в действие дистанционно.

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