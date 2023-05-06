Задержанный по подозрению в причастности к покушению на Прилепина признался в работе на спецслужбы Украины

Задержанный по подозрению в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина 29-летний уроженец Украины Александр Пермяков признался, что заложил взрывное устройство и привел его в действие дистанционно.

После он скрылся с места происшествия. Однако его задержали правоохранители, когда выходил из леса в другом населенном пункте.

«Подозреваемый задержан, в ходе допроса он дает показания о том, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Следователи продолжают допрос, выясняют обстоятельства совершенного преступления. Эксперты взяли смывы с его рук и одежды для проведения экспертиз.

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Следователи СК России продолжают допрос Пермякова. Он дает показания по обстоятельствам Устанавливаются иные лица, причастные к теракту.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин, был взорван у деревни Пионерское под Нижним Новгородом 6 мая около 11:00. В результате взрыва погиб водитель, Прилепин госпитализирован с ранениями обеих ног. По предварительным данным, взрывчатку установили под днищем машины. Ее масса превысила 2 кг в тротиловом эквиваленте. Позже в этот день сообщили о задержании подозреваемого в причастности к покушению на Прилепина. СК РФ классифицирует преступление как террористический акт. Медики оценивают состояние Прилепина как тяжелое, но не критическое. Полицейские и сотрудники ФСБ установили несколько адресов в Москве и Подмосковье, где могли проживать причастные к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина.