Правоохранители установили адреса причастных к подрыву машины Захара Прилепина

Полицейские и сотрудники ФСБ установили несколько адресов в Москве и Подмосковье, где могли проживать причастные к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина.

Также сообщается, что установили квартиру, в которой могли собрать самодельное взрывное устройство, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин, был взорван у деревни Пионерское под Нижним Новгородом 6 мая около 11:00. В результате взрыва погиб водитель, Прилепин госпитализирован с ранениями обеих ног. По предварительным данным, взрывчатку установили под днищем машины. Ее масса превысила 2 кг в тротиловом эквиваленте. Позже в этот день сообщили о задержании подозреваемого в причастности к покушению на Прилепина. СК РФ классифицирует преступление как террористический акт. Медики оценивают состояние Прилепина как тяжелое, но не критическое.