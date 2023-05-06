Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Правоохранители установили адреса причастных к подрыву машины Захара Прилепина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravoohraniteli-ustanovili-adresa-prichastnyh-k-podryvu-mashiny-zahara-prilepina
Правоохранители установили адреса причастных к подрыву машины Захара Прилепина
Фото пресс-службы СУ СК РФ

Полицейские и сотрудники ФСБ установили несколько адресов в Москве и Подмосковье, где могли проживать причастные к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина.

Также сообщается, что установили квартиру, в которой могли собрать самодельное взрывное устройство, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин, был взорван у деревни Пионерское под Нижним Новгородом 6 мая около 11:00. В результате взрыва погиб водитель, Прилепин госпитализирован с ранениями обеих ног. По предварительным данным, взрывчатку установили под днищем машины. Ее масса превысила 2 кг в тротиловом эквиваленте. Позже в этот день сообщили о задержании подозреваемого в причастности к покушению на Прилепина. СК РФ классифицирует преступление как террористический акт. Медики оценивают состояние Прилепина как тяжелое, но не критическое.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 мая
Не пропустить опухоль: какие симптомы говорят о раке мозга
Не пропустить опухоль: какие симптомы говорят о раке мозга
Острая проблема: что нельзя есть при обострении гастрита
Острая проблема: что нельзя есть при обострении гастрита
7 странных и опасных народных методов лечения болезней
7 странных и опасных народных методов лечения болезней
Вторичные очаги: онколог рассказал об особенностях метастазирования рака
Вторичные очаги: онколог рассказал об особенностях метастазирования рака
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях