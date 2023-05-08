Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Обвиняемого в подрыве автомобиля Прилепина арестовали на два месяца

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/obvinyaemogo-v-podryve-avtomobilya-prilepina-arestovali-na-dva-mesyatsa
Обвиняемого в подрыве автомобиля Прилепина арестовали на два месяца
Фото t.me/rian_ru

СК РФ предъявил Александру Пермякову, задержанному за покушение на Захара Прилепина, обвинение в терроризме и незаконном обороте оружия.

Подозреваемого доставили в Семеновский районный суд Нижегородской области. С учетом позиции прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин, взорвали 6 мая около 11:00 у деревни Пионерское под Нижним Новгородом. В результате взрыва погиб водитель. Прилепина госпитализировали с ранениями обеих ног. По предварительным данным, масса взрывчатки превысила 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Позже в этот день сообщили о задержании подозреваемого — 29-летнего уроженца Украины Александра Пермякова. Он признался, что заложил взрывное устройство на пути следования машины Прилепина и привел его в действие дистанционно. Утром 7 мая стало известно, что медики вывели Прилепина из медикаментозно комы. Позже он рассказал, что в момент взрыва был за рулем своего автомобиля.

Статьи
День Победы: история и традиции
День Победы: история и традиции
Какой сегодня праздник: что отмечают 8 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 8 мая
Инаугурации Владимира Путина 23 года: комментарии экспертов
Инаугурации Владимира Путина 23 года: комментарии экспертов
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 мая
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях