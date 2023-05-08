Обвиняемого в подрыве автомобиля Прилепина арестовали на два месяца

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин, взорвали 6 мая около 11:00 у деревни Пионерское под Нижним Новгородом. В результате взрыва погиб водитель. Прилепина госпитализировали с ранениями обеих ног. По предварительным данным, масса взрывчатки превысила 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Позже в этот день сообщили о задержании подозреваемого — 29-летнего уроженца Украины Александра Пермякова. Он признался, что заложил взрывное устройство на пути следования машины Прилепина и привел его в действие дистанционно. Утром 7 мая стало известно, что медики вывели Прилепина из медикаментозно комы. Позже он рассказал, что в момент взрыва был за рулем своего автомобиля.