Военкор Стешин разочаровался в Алаудинове после слов о драке чеченцев в Анапе

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин прокомментировал слова командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова о том, что драку в Анапе спровоцировала девушка, а не молодые люди.

По мнению военкора Стешина, Алаудинов был фигурой, чьи слова и поступки могли окончательно примирить русских и чеченцев.

«В командире «Ахмата» я увидел какую-то почти реализуемую, вероятную возможность, через личностные качества и авторитет, завершить цикл примерения русских и чеченцев. И скорректировать, изменить путь обособления Чечни, направив ее из цивилизационного тупика архаики во внешний мир. Все эти надежды обнулились стандартной заплачкой «Рафик неуновен то есть абсолютно»» — написал военкор в своем Telegram-канале.

По мнению Дмитрия Стешина, свое заявление командир батальона спецназа «Ахмат» сделал «для своих и ради своих». Военкор считает, что этими словами «опять проведен водораздел между народами».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел в ночь на 3 сентября на Пионерском проспекте возле кафе «Клим». Приезжие мужчины хотели познакомиться с девушкой, которая была в компании своего молодого человека и его друга. Получив отказ, неизвестные сильно избили парней. По словам очевидцев, тоже пострадала. Кроме того, у нее отобрали телефон.

Полицейские задержали на улице и доставили в отдел одного из подозреваемых. Остальных нашли в Кабардино-Балкарской Республики. По факту драки возбудили уголовное дело о хулиганстве. Кафе «Клим», возле которого избили аниматоров, в настоящее время не работает. Анапский городской суд постановил заключить двоих приезжих, подозреваемых в избиении аниматоров, под стражу на — 1 месяц.

Ранее командир «Ахмата» Алаудинов прокомментировал драку с участием чеченцев в Анапе. Алаудинов рассказал о двух чеченцах, задержанных после драки в Анапе. Также он заявил о якобы данной следственным органам установке «закрыть» фигурантов. По словам командира «Ахмата», драку спровоцировала девушка, с которой хотели познакомиться чеченцы. По его словам, она послала мужчин в грубой форме и плохо высказалась о чеченском народе.

Читайте также: военный корреспондент Юрий Котенок задал неприятные вопросы Алаудинову про драку чеченцев в Анапе.