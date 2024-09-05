СК задержал двоих подозреваемых в хулиганском нападении на аниматоров в Анапе

Следственный отдел по Анапе СК России по Краснодарскому краю расследует уголовное дело о нападении на аниматоров, которое произошло в ночь на 3 сентября возле одного из кафе на Пионерском проспекте в Анапе.

Двоих подозреваемых в нападении нашли в Кабардино-Балкарской Республики. По данным следствия, во время конфликта из-за отказа девушки познакомиться злоумышленники напали на группу молодых людей и избили их.

В данный момент двоих подозреваемых задержал следователь СК, который проводит с ними следственные действия. В ближайшее время следствие будет просить суд назначить им меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», приезжие мужчины хотели познакомиться с девушкой, которая была в компании своего молодого человека и его друга. Девушка отказалась знакомиться, это не понравилось незнакомцам. Они сильно избили парней. Девушка, по словам очевидцев, тоже пострадала. Кроме того, у нее отобрали телефон. Возбудили уголовное дело о хулиганстве. Полицейские задержали на улице и доставили в отдел одного из подозреваемых. Позже в полиции сообщили о задержании еще четверых подозреваемых. Приезжие рассказали, почему избили аниматоров в Анапе. По их словам, девушка вела себя грубо и сама спровоцировала конфликт.