СК: аниматоров в Анапе жестоко избили приезжие из Дагестана

Нападение произошло в ночь на 3 сентября возле кафе «Клим» на Пионерском проспекте в городе-курорте.

В рамках расследования уголовного дела о хулиганстве правоохранители оперативно установили личности напавших на аниматоров в Анапе. Ими оказались трое приезжих из Республики Дагестан. В ближайшее время подозреваемых доставят к следователю СК для проведения следственных действий. Ход расследования дела находится под контролем, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю в Telegram.

В полиции добавили, что одного участника конфликта задержали на улице и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Местонахождение еще двоих участников потасовки установлено. Сейчас проводят мероприятия по их задержанию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о конфликте поступило в полицию около 3:00 3 сентября. По словам очевидцев, приезжие мужчины хотели познакомиться с девушкой, которая была в компании своего молодого человека и его друга. Девушка отказалась знакомиться, это не понравилось незнакомцам. Они сильно избили парней, девушка, по словам очевидцев, тоже пострадала. Кроме того, у нее отобрали телефон. По поручению руководителя краевого СУ СКР возбудили уголовное дело о хулиганстве.