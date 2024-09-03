Толпа приезжих избила отдыхающих возле кафе в Анапе за отказ девушки знакомиться

Инцидент произошел в ночь на 3 сентября на Пионерском проспекте возле кафе «Клим». Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах мужчины избивают молодых людей, очевидцы пытаются их разнять. Свидетели конфликта сообщили, что приезжие хотели познакомиться с девушкой, которая была в компании своего молодого человека и его друга. Девушка отказала, что мужчинам очень не понравилось. Они сильно избили парней, девушка, по словам очевидцев, тоже пострадала. Кроме того, у нее отобрали телефон.

Сообщение о конфликте поступило в полицию около 3:00.

«На место происшествие незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и личностей участников инцидента», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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