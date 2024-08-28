Уголовное дело возбудили после нападения на ребенка на улице в Краснодаре

Подросток на велосипеде напал на 11-летнего мальчика вечером 23 августа на улице Кружевной в микрорайоне Гидростроителей.

По указанию главы краевого СКР Андрея Маслова возбудили уголовное дело о хулиганстве по ч. 1 ст. 213 УК РФ. Он поручил установить все обстоятельства произошедшего, поставив ход следствия под контроль в аппарате управления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по сообщениям очевидцев, 11-летний мальчик шел с Николаевского бульвара в сторону своего дома. По пути его нагнал незнакомый ему подросток на велосипеде и сбил на тротуаре.

После этого велосипедист несколько раз ударил мальчика и скрылся. Пострадавший получил травму головы, рассечение, также у него отеки лица и лодыжки. Полиция устанавливает личность подозреваемого.