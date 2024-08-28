Юный хулиган наехал на мальчика на велосипеде, а потом его избил в Краснодаре

Инцидент произошел 23 августа во дворе одной из многоэтажек на улице Кружевной в микрорайоне Гидростроителей.

О случившемся рассказали в соцсетях очевидцы. По их словам, 11-летний мальчик шел с Николаевского бульвара в сторону своего дома. По пути его нагнал незнакомый ему подросток на велосипеде и сбил на тротуаре.

Пострадавший поднялся и попытался уйти, но велосипедист направился за ним и попытался спровоцировать конфликт. Когда это не удалось, он несколько раз ударил мальчика по лицу и скрылся.

На место вызвали полицию и скорую помощь. Мальчика госпитализировали. По словам очевидцев, ребенок получил травму головы, рассечение, также у него отеки лица и лодыжки.

«В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени причиненного пострадавшему вреда здоровью. Устанавливают личность велосипедиста и иные обстоятельства инцидента», — сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару.

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