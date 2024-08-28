Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Юный хулиган наехал на мальчика на велосипеде, а потом его избил в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/yunyj-huligan-naehal-na-malchika-na-velosipede-a-potom-ego-izbil-v-krasnodare
Юный хулиган наехал на мальчика на велосипеде, а потом его избил в Краснодаре
Фото t.me/gmrlive

Инцидент произошел 23 августа во дворе одной из многоэтажек на улице Кружевной в микрорайоне Гидростроителей.

О случившемся рассказали в соцсетях очевидцы. По их словам, 11-летний мальчик шел с Николаевского бульвара в сторону своего дома. По пути его нагнал незнакомый ему подросток на велосипеде и сбил на тротуаре.

Пострадавший поднялся и попытался уйти, но велосипедист направился за ним и попытался спровоцировать конфликт. Когда это не удалось, он несколько раз ударил мальчика по лицу и скрылся.

На место вызвали полицию и скорую помощь. Мальчика госпитализировали. По словам очевидцев, ребенок получил травму головы, рассечение, также у него отеки лица и лодыжки.

«В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени причиненного пострадавшему вреда здоровью. Устанавливают личность велосипедиста и иные обстоятельства инцидента», — сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару.

Читайте также: группа детей избила 9-летнего мальчика в Краснодаре.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях