Впятером на одного: группа детей избила 9-летнего мальчика в Краснодаре

Инцидент произошел на детской площадке во дворе одной из многоэтажек на улице Вавилова, 16. Информацию об этом выложили в соцсети очевидцы.

Они рассказали, что конфликт начался со словесной перепалки, а на следующий день пятеро детей подкараулили 9-летнего мальчика и напали на него. Избиение остановила проходившая мимо женщина. Родители пострадавшего ребенка обратились в полицию.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних городской полиции установили личности участников конфликта и опросили их. Выяснилось, что словесный конфликт на детской площадке перерос в драку.

Медицинская помощь потребовалась и еще одному участнику драки. Родители 7-летнего мальчика обратились в больницу, так как их ребенок получил удар в область паха.

«По результатам судебно-медицинских экспертиз и с учетом собранных данных по окончании разбирательства будет принято процессуальное решение. В том числе будет рассмотрен вопрос о постановке участников происшествия на профилактический учет», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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