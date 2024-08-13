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Приезжий из Чебоксар переломал ребра жителю Краснодара во время ссоры

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/priezzhij-iz-cheboksar-perelomal-rebra-zhitelyu-krasnodara-vo-vremya-ssory
Приезжий из Чебоксар переломал ребра жителю Краснодара во время ссоры
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

 В полицию Краснодара из больницы поступило сообщение о пациенте с травмами груди, позвоночника, органов брюшной полости и переломами ребер.

Выяснили, что пострадавшего нашли случайные прохожие на улице Байбакова. В результате розыска по подозрению причинению тяжкого вреда здоровью задержали 49-летнего жителя Чебоксар по месту его проживания в краевой столице.

Установили, что злоумышленник избил пострадавшего в результате словесного конфликта, после чего скрылся, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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