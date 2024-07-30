Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Агрессивный турист с ножом напал на посетителей кафе в центре Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/agressivnyj-deboshir-napal-na-posetitelej-kafe-i-ustroil-draku-na-ulitse-v-sochi
Фото t.me/police_sochi

Инцидент произошел вечером 30 июля на улице Советской.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, мужчина с ножом напал на посетителей кафе. Гости заведения начали отбиваться от нападавшего пластиковыми стульями и столами. На улице завязалась драка.

На кадрах с места происшествия видно, как дебошир ударил деталью пластикового стула мужчину в грудь и размахивал ножом. Очевидцы сообщили о происходящем в полицию.

Вскоре неадекватного мужчину нашли и задержали. Им оказался приезжий из Московской области.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС задержали 33-летнего нарушителя. Сейчас он находится в медучреждении», — сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

Читайте также: дебошир напал на посетителя и обругал кассира столовой в Сочи.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях