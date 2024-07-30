Агрессивный турист с ножом напал на посетителей кафе в центре Сочи

Инцидент произошел вечером 30 июля на улице Советской.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, мужчина с ножом напал на посетителей кафе. Гости заведения начали отбиваться от нападавшего пластиковыми стульями и столами. На улице завязалась драка.

На кадрах с места происшествия видно, как дебошир ударил деталью пластикового стула мужчину в грудь и размахивал ножом. Очевидцы сообщили о происходящем в полицию.

Вскоре неадекватного мужчину нашли и задержали. Им оказался приезжий из Московской области.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС задержали 33-летнего нарушителя. Сейчас он находится в медучреждении», — сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

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