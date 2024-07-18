Дебошир напал на посетителя и обругал кассира столовой в Сочи

Инцидент произошел днем 18 июля в столовой РЖД на улице Ленина в Адлерском районе курорта.

О произошедшем в соцсетях рассказала посетительница столовой.

По ее словам, двое мужчин зашли в помещение и начали громко разговаривать. Один из них повернул на себя напольный кондиционер, за что получил замечание от сотрудников столовой.

Мужчина заявил, что ему так удобно, в ответ снова получил замечание — на этот раз от посетителя. Тогда дебошир полез к оппоненту с кулаками, а после обратил свой гнев на кассира и начал ей угрожать. Когда нападающий заметил, что его снимают, он обругал и других очевидцев.

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