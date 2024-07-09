Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Неадекватный мужчина устроил дебош возле мэрии Анапы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neadekvatnyj-muzhchina-ustroil-debosh-vozle-merii-anapy
Неадекватный мужчина устроил дебош возле мэрии Анапы
Фото пресс-службы ОМВД Анапы

Инцидент произошел накануне вечером около здания администрации города-курорта на улице Горького.

Молодой человек начал вести себя неадекватно в общественном месте. Очевидцы сообщили об этом в правоохранительные органы.

Вскоре на место прибыли сотрудники туристической полиции. Они сопроводили неадекватного парня в психиатрическое отделение горбольницы, сообщает пресс-служба ОМВД Анапы.

Читайте также: четыре девушки устроили драку в центре Сочи. Конфликт между представительницами слабого пола произошел вечером 8 июля возле парка «Ривьера».

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях