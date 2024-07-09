Неадекватный мужчина устроил дебош возле мэрии Анапы

Инцидент произошел накануне вечером около здания администрации города-курорта на улице Горького.

Молодой человек начал вести себя неадекватно в общественном месте. Очевидцы сообщили об этом в правоохранительные органы.

Вскоре на место прибыли сотрудники туристической полиции. Они сопроводили неадекватного парня в психиатрическое отделение горбольницы, сообщает пресс-служба ОМВД Анапы.

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