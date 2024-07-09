Четыре девушки устроили драку в центре Сочи

Конфликт между представительницами слабого пола произошел вечером 8 июля возле парка «Ривьера».

Видео с дракой опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как четыре девушки во время словесного конфликта перешли к рукоприкладству. Одна из них схватила оппонентку за волосы и свалила на землю. Через несколько секунд тоже самое сделала другая участница конфликта.

Причины драки девушек возле «Ривьеры» неизвестны. Информация уточняется.

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