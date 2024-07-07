Массовая драка с участием мигрантов произошла в Краснодаре

В полицию краевой столицы 6 июля поступило несколько сообщений о конфликте между группой лиц на улице Лавочкина.

По указанному адресу прибыл ближайший наряд, но на месте никого не обнаружили. С заявлениями о нанесении телесных повреждений никто не обращался, не поступало соответствующих уведомлений и из медучреждений.

Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку и устанавливают личности участников потасовки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По словам местных жителей, все площадки на районе регулярно занимают дети мигрантов. На просьбы освободить, чтобы могли поиграть и остальные дети, родители играющих начали ругаться и угрожать. Дети, которым так и не уступили площадку, пожаловались своим родителям, из-за чего произошла потасовка.

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