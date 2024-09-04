Хотели объяснить: приезжие рассказали, почему избили аниматоров в Анапе

Нападение произошло в ночь на 3 сентября возле кафе «Клим» на Пионерском проспекте в городе-курорте.

По словам задержанных, девушки из компании аниматоров были выпившие. Гости курорта подошли к ним, чтобы познакомиться. Одна из девушек грубо им ответила. После того, как парни отошли, она выкрикнула им вслед ругательство. Один из задержанных объяснил, что приглянувшаяся им дама сама спровоцировала конфликт. Компания вернулась, чтобы объяснить ей, что она поступила плохо. За девушку вступились ее знакомые молодые люди.

«Мы ей сделали замечание, она это замечание проигнорировала и вслед крикнула еще хуже нецензурное выражение. Из-за этого завязался конфликт и началась драка», — рассказал полицейским один из задержанных жителей КЧР.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о конфликте поступило в полицию около 3:00 3 сентября. По словам очевидцев, приезжие мужчины хотели познакомиться с девушкой, которая была в компании своего молодого человека и его друга. Девушка отказалась знакомиться, это не понравилось незнакомцам. Они сильно избили парней, девушка, по словам очевидцев, тоже пострадала. Кроме того, у нее отобрали телефон. По поручению руководителя краевого СУ СКР возбудили уголовное дело о хулиганстве. Накануне полицейские задержали на улице и доставили в отдел одного из подозреваемых. Позже в полиции сообщили о задержании еще четверых подозреваемых.