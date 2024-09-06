В Анапе закрылось кафе, охранники которого избили аниматоров

Инцидент произошел в ночь на 3 сентября на Пионерском проспекте возле кафе «Клим».

По словам местных жителей, кафе «Клим», возле которого избили аниматоров, не работает, несмотря на бархатный сезон и продолжение наплыва туристов.

«Этот сезон походу здесь уже закончился. Не берусь утверждать, но смею предположить, что закрытие напрямую связано с избиением аниматоров здесь 2 дня назад», — написал блогер Андрей Маковозов в Telegram.

Пока не ясно, закрылась ли точка общепита окончательно или ее владельцы решили переждать, пока ведется следствие, а также избежать повышенного интереса к своему заведению от любопытных туристов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», приезжие мужчины хотели познакомиться с девушкой, которая была в компании своего молодого человека и его друга. Получив отказ, неизвестные сильно избили парней.