Военкор Котенок задал неприятные вопросы Алаудинову про драку чеченцев в Анапе

Военный корреспондент Юрий Котенок задал два вопроса командиру батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову, который выступил в защиту земляков после резонансного конфликта между туристами и уроженцами Чечни в Анапе.

Апти Алаудинов назвал несправедливым задержание участников драки. По его словам, уроженцы Чечни пытались познакомиться с девушками в местном кафе. Девушки оскорбили гостей курорта по национальному признаку, после этого завязался конфликт, который перерос в драку. Командир «Ахмата» считает, инцидент может повлечь за собой усугубление межнациональных отношений в России.

Военный корреспондент Юрий Котенок в ответ направил Апти Алаудинову два вопроса.

«Два вопроса: есть ли доказательства того, что неудавшихся ухажеров оскорбляли по национальному признаку? К сожалению, было много случаев, когда преступники прикрывались именно этим. Потому что очень удобно. Какой была бы реакция чеченской общественности на инцидент, если представить вместо русских девушек чеченок, а на месте чеченских мужчин русских? Представили? Вот и славно», — написал военкор в своем Telegram-канале.

Военкор также отметил, что по самому инциденту позиция может быть только одна.

«Нанесение телесных повреждений — это статья, и за это нужно отвечать по закону. И за оскорбления по национальному признаку нужно отвечать по закону. Но если избиение попало на камеру, то разговоры о том, что конфликт в Анапе начался с оскорблений — это пока всего лишь слова, которыми, как мы понимаем, можно прикрыть любой беспредел. Если есть доказательства — пускай их предъявят общественности, и пускай тот, кто оскорбил чеченцев/калмыков/кого угодно еще, отвечает. Но тоже по закону», — добавил военкор.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел в ночь на 3 сентября на Пионерском проспекте возле кафе «Клим». Приезжие мужчины хотели познакомиться с девушкой, которая была в компании своего молодого человека и его друга. Получив отказ, неизвестные сильно избили парней. По словам очевидцев, тоже пострадала. Кроме того, у нее отобрали телефон.

Полицейские задержали на улице и доставили в отдел одного из подозреваемых. Остальных нашли в Кабардино-Балкарской Республики. По факту драки возбудили уголовное дело о хулиганстве. Кафе «Клим», возле которого избили аниматоров, в настоящее время не работает. Анапский городской суд постановил заключить двоих приезжих, подозреваемых в избиении аниматоров, под стражу на — 1 месяц.

Ранее командир «Ахмата» Алаудинов прокомментировал драку с участием чеченцев в Анапе. Алаудинов рассказал о двух чеченцах, задержанных после драки в Анапе. Также он заявил о якобы данной следственным органам установке «закрыть» фигурантов. По словам командира «Ахмата», драку спровоцировала девушка, с которой хотели познакомиться чеченцы. По его словам, она послала мужчин в грубой форме и плохо высказалась о чеченском народе.