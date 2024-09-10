Командир «Ахмата» Алаудинов прокомментировал драку с участием чеченцев в Анапе

Нападение произошло в ночь на 3 сентября возле кафе «Клим» на Пионерском проспекте в городе-курорте.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов посвятил этой теме 20-минутный видеоролик, который он опубликовал в своем Telegram-канале.

Алаудинов рассказал о двух чеченцах, задержанных после драки в Анапе. Также он заявил о якобы данной следственным органам установке «закрыть» фигурантов.

Как рассказал командир «Ахмата», драку спровоцировала девушка, с которой хотели познакомиться чеченцы. По его словам, она послала мужчин в грубой форме и плохо высказалась о чеченском народе.

«Видишь ли, что мы, чеченцы, тиктокеры и что нас, оказывается, укропы тут, мы от них бежим толпами», — сказал Алаудинов.

Драка, как утверждает Алаудинов, началась не только из-за оскорблений жителей Чечни, но и действующего подразделения ВС РФ.

«Следователь говорит, что он их посадит», — сказал Алаудинов об участвовавших в конфликте чеченцах.

Он считает, что в отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу из-за их национальности.

«Вопреки здравому смыслу, принципу справедливости и логике государственного мышления, привлечение к уголовной ответственности за угрозы физической расправы, публичные оскорбления целого народа и дискредитацию Вооруженных сил РФ в отношении «девушки» не осуществлено. Никаких мер в отношении инициаторов потасовки и реальных виновников не принято», — возмутился командир «Ахмата».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», приезжие мужчины хотели познакомиться с девушкой, которая была в компании своего молодого человека и его друга. Получив отказ, неизвестные сильно избили парней.

Зачинщики драки пытались скрыться. Полицейские задержали на улице и доставили в отдел одного из подозреваемых. Остальных нашли в Кабардино-Балкарской Республики. Завели уголовное дело за хулиганство. Кафе «Клим», возле которого избили аниматоров, сейчас не работает. Суд почти на два месяца арестовал подозреваемых в избиении аниматоров в Анапе.

Военкор Юрий Котенок задал неприятные вопросы командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову про драку чеченцев в Анапе. По словам журналиста, было много случаев, когда преступники прикрывались оскорблениями по национальному признаку.