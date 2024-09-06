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Суд почти на 2 месяца арестовал подозреваемых в избиении аниматоров в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-na-1-5-mesyatsa-arestoval-podozrevaemyh-v-izbienii-animatorov-v-anape
Суд почти на 2 месяца арестовал подозреваемых в избиении аниматоров в Анапе
Фото t.me/opskuban

Анапский городской суд избрал меру пресечения для двоих приезжих, подозреваемых в избиении аниматоров возле кафе на Пионерском проспекте в ночь на 3 сентября.

Приняв во внимание тот факт, что подозреваемые пытались скрыться, суд постановил заключить фигурантов заключены под стражу. Срок меры — 1 месяц 30 суток, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», приезжие мужчины хотели познакомиться с девушкой, которая была в компании своего молодого человека и его друга. Получив отказ, неизвестные сильно избили парней. Нападавшими оказались приезжие из Дагестана.

Сообщалось, что молодые люди пытались скрыться. Полицейские задержали на улице и доставили в отдел одного из подозреваемых. Остальных нашли в Кабардино-Балкарской Республики.  На парней завели уголовное дело за хулиганство. Кафе «Клим», возле которого избили аниматоров, в настоящее время не работает.

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