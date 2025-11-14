Власти Новороссийска рекомендуют не отпускать детей из дома во время угрозы БПЛА

В ночь на 14 ноября в Новороссийске включили сирены из-за налета беспилотников. Утром школы возобновили работу в штатном режиме. Однако родителям рекомендовали оставить детей дома, пока угроза не пройдет.

«Несмотря на объявленную угрозу БПЛА, все школы Новороссийска готовы принять учеников. Однако, в связи с тем, что сигнал «Внимание всем» до сих пор не отменен, рекомендуем оставить детей дома до получения дальнейших указаний», — сообщила заместитель главы Новороссийска Наталья Майорова.

Она попросила сохранять спокойствие. и оставаться дома.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 14 ноября в результате атаки украинских БПЛА в Новороссийске повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Возникло возгорание. Его ликвидировали около 4:10. Пострадавших нет.

Также в результате атаки дронов пострадали три многоквартирных дома. В одном из них ранения получил мужчина, его госпитализировали. Позже стало известно еще о двух адресах, где зафиксировали падение обломков беспилотников. Там никто не пострадал.

Кроме того, обломки БПЛА повредили гражданское судно в порту Новороссийска. Пострадали трое членов экипажа, их госпитализировали.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что фрагменты сбитых дронов повредили в Новороссийске, как минимум, четыре многоквартирных дома и два частных.

