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Вениамин Кондратьев поднялся на 23 пункта в медиарейтинге губернаторов России

Политика
17.11.2022 17:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-podnyalsya-na-23-punkta-v-mediarejtinge-gubernatorov-rossii
Вениамин Кондратьев поднялся на 23 пункта в медиарейтинге губернаторов России
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Медиарейтинг глав регионов РФ за октябрь составила компания «Медиалогия». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев занял в нем 8 место, поднявшись на 23 пункта.

Основа для рейтинга — медиаиндекс. Это показатель состояния инфополя, формируемого средствами массовой информации вокруг персоны. Он позволяет оценить репутацию с учетом качественных показателей — цитируемости, характера упоминания, роли персоны в общении и наличия прямой или косвенной речи.

В первую пятерку медиарейтинга вошли мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и глава ДНР Денис Пушилин, говорится в материалах «Медиалогии».

Самыми цитируемыми в октябре были новости с комментариями Вениамина Кондратьева о крушении самолета Су-34 в Ейске: о том, что поврежденный дом подлежит восстановлению, о трауре по погибшим и материальной помощи. Также цитировали новости о введении «желтого» уровня террористической опасности в Темрюкском районе и назначении Александра Трембицкого сенатором от Краснодарского края.

В рейтинге глав регионов Южного федерального округа Кондратьев занял второе место, поднявшись на один пункт по сравнению с показателями за сентябрь. Первую строчку занимает глава Крыма Сергей Аксенов.

Читайте также: Краснодарский край занял первое место в рейтинге по числу упоминаний СМИ в контексте нацпроектов.

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