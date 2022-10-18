Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Ейском районе объявили трехдневный траур по погибшим в результате крушения Су-34

Происшествия
18.10.2022 13:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejskom-rajone-obyavili-trehdnevnyj-traur-po-pogibshim-v-rezultate-krusheniya-su-34
В Ейском районе объявили трехдневный траур по погибшим в результате крушения Су-34
Фото Эрика Романенко/ТАСС

Траур в Ейском районе с 17 по 19 октября объявили по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Об этом 18 октября сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Согласно постановлению главы Ейского района Романа Бублика, в дни траура на территории муниципалитета приспустят государственные флаги РФ, Краснодарского края, Ейска и Ейского района. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендуется отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет СУ-34 рухнул на жилую девятиэтажку на улице Коммунистической вечером 17 октября. В результате ЧП 13 человек погибли. В числе погибших трое детей. Организацию похорон власти возьмут на себя. Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В центре Ейска военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку
В центре Ейска военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку
Число погибших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до 4 человек, еще 6 жильцов пропали без вести
Число погибших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до 4 человек, еще 6 жильцов пропали без вести
Военное управление СК возбудило уголовное дело по факту крушения самолета в Ейске
Военное управление СК возбудило уголовное дело по факту крушения самолета в Ейске
В Кореновском районе участковый уполномоченный полиции спас семью от отравления газом
В Кореновском районе участковый уполномоченный полиции спас семью от отравления газом
Момент крушения самолета в Ейске попал на видео
Момент крушения самолета в Ейске попал на видео
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что известно о падении Су-34 в Ейске и последующем пожаре в девятиэтажке
  2. В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. Из арматуры и бетона: в нацпарке Сочи демонтировали странные шары
  5. В горах Сочи зимой откроют две новые горнолыжные трассы
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях