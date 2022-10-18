В Ейском районе объявили трехдневный траур по погибшим в результате крушения Су-34

Фото Эрика Романенко/ТАСС

Траур в Ейском районе с 17 по 19 октября объявили по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Об этом 18 октября сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Согласно постановлению главы Ейского района Романа Бублика, в дни траура на территории муниципалитета приспустят государственные флаги РФ, Краснодарского края, Ейска и Ейского района. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендуется отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет СУ-34 рухнул на жилую девятиэтажку на улице Коммунистической вечером 17 октября. В результате ЧП 13 человек погибли. В числе погибших трое детей. Организацию похорон власти возьмут на себя. Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.