Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения Су-34 в Ейске
Политика
18.10.2022 12:27
Об этом сообщил 18 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент глубоко соболезнует тем семьям, которые потеряли своих близких в результате этой катастрофы», — сказал Песков.
Он добавил, что по поручению главы государства власти Краснодарского края совместно с федеральными властями, специалистами Минздрава, спасателями МЧС и сотрудниками других ведомств приняли все меры по ликвидации последствий ЧП, а также в организации оказания помощи пострадавшим и семьям погибших, сообщает ТАСС.
Читайте также: выплаты пострадавшим в Ейске начнут проводить с 19 октября.
Популярные новости
- В Ейске полностью потушили пожар в многоэтажке, на которую упал самолет
- В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- Из арматуры и бетона: в нацпарке Сочи демонтировали странные шары
- В горах Сочи зимой откроют две новые горнолыжные трассы
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины