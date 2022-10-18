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Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения Су-34 в Ейске

Политика
18.10.2022 12:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-putin-vyrazil-soboleznovaniya-semyam-pogibshih-v-rezultate-krusheniya-su-34-v-ejske
Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения Су-34 в Ейске
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом сообщил 18 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент глубоко соболезнует тем семьям, которые потеряли своих близких в результате этой катастрофы», — сказал Песков.

Он добавил, что по поручению главы государства власти Краснодарского края совместно с федеральными властями, специалистами Минздрава, спасателями МЧС и сотрудниками других ведомств приняли все меры по ликвидации последствий ЧП, а также в организации оказания помощи пострадавшим и семьям погибших, сообщает ТАСС.

Читайте также: выплаты пострадавшим в Ейске начнут проводить с 19 октября.

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