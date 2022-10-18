Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения Су-34 в Ейске

Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом сообщил 18 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент глубоко соболезнует тем семьям, которые потеряли своих близких в результате этой катастрофы», — сказал Песков.

Он добавил, что по поручению главы государства власти Краснодарского края совместно с федеральными властями, специалистами Минздрава, спасателями МЧС и сотрудниками других ведомств приняли все меры по ликвидации последствий ЧП, а также в организации оказания помощи пострадавшим и семьям погибших, сообщает ТАСС.

Читайте также: выплаты пострадавшим в Ейске начнут проводить с 19 октября.