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Кондратьев: выплаты пострадавшим в Ейске начнут проводить с 19 октября

Происшествия
18.10.2022 12:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-vyplaty-postradavshim-v-ejske-nachnut-provodit-s-19-oktyabrya
Кондратьев: выплаты пострадавшим в Ейске начнут проводить с 19 октября
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 18 октября.

Глава Кубани отметил, что специалистам предстоит дать оценку масштабов разрушений, чтобы решить, целесообразно ли восстанавливать дом.

«Сегодня продолжаем работать в Ейске. Специалистам предстоит оценить масштабы разрушений. В зависимости от экспертизы и мнения экспертов будем принимать решение — восстанавливать дом или нет. Что касается выплат. Материальную помощь пострадавшие начнут получать уже с завтрашнего дня», — написал Кондратьев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», единовременная выплата каждому пострадавшему составит 10 тыс. рублей. Кроме того, на каждого прописанного члена семьи при частичной утрате имущества полагается 50 тыс. рублей. При полной потере имущества выплата на каждого члена семьи составит 100 тыс. рублей.

Пострадавшие в случае легкого вреда здоровью получат по 200 тыс. рублей, в случае среднего и тяжкого вреда здоровью — по 400 тыс. рублей. Родственникам погибших выплатят 1 млн рублей.

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