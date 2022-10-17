Какие выплаты положены пострадавшим при падении самолета в Ейске
Происшествия
17.10.2022 23:46
Власти Краснодарского края приняли решение выплатить материальную помощь родственникам погибших и пострадавшим при пожаре в многоэтажке. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Единовременная выплата каждому пострадавшему составит 10 тыс. рублей.
Кроме того, на каждого прописанного члена семьи предусматривается:
— при частичной утрате имущества 50 тыс. рублей,
— при полной потере имущества на каждого члена семьи 100 тыс. рублей.
Пострадавшим в случае легкого вреда здоровью — по 200 тыс. рублей, в случае среднего и тяжкого вреда здоровью — 400 тыс. рублей.
Родственникам погибших власти Краснодарского края выплатят 1 млн рублей.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», из дома уже эвакуировали 250 человек, среди которых 40 детей. Их отвезли автобусами в пункты временного размещения. Для организации временного размещения подготовлено шесть пунктов.
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