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Какие выплаты положены пострадавшим при падении самолета в Ейске

Происшествия
17.10.2022 23:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/kakie-vyplaty-polozheny-postradavshim-pri-padenii-samoleta-v-ejske
Какие выплаты положены пострадавшим при падении самолета в Ейске
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Власти Краснодарского края приняли решение выплатить материальную помощь родственникам погибших и пострадавшим при пожаре в многоэтажке. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Единовременная выплата каждому пострадавшему составит 10 тыс. рублей.

Кроме того, на каждого прописанного члена семьи предусматривается:

— при частичной утрате имущества 50 тыс. рублей,

— при полной потере имущества на каждого члена семьи 100 тыс. рублей.

Пострадавшим в случае легкого вреда здоровью — по 200 тыс. рублей, в случае среднего и тяжкого вреда здоровью — 400 тыс. рублей.

Родственникам погибших власти Краснодарского края выплатят 1 млн рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из дома уже эвакуировали 250 человек, среди которых 40 детей. Их отвезли автобусами в пункты временного размещения. Для организации временного размещения подготовлено шесть пунктов.

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