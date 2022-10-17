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В Ейске из-за пожара в результате крушения самолета на многоэтажку повреждено 72 квартиры

Происшествия
17.10.2022 23:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-iz-za-pozhara-v-rezultate-krusheniya-samoleta-na-mnogoetazhku-povrezhdeno-72-kvartiry
В Ейске из-за пожара в результате крушения самолета на многоэтажку повреждено 72 квартиры

Об этом сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков в эфире телеканала «Россия-24».

По словам главы ведомства, из дома уже эвакуировали 250 человек, среди которых 40 детей. Их отвезли автобусами в пункты временного размещения. Для организации временного размещения подготовлено шесть пунктов.

Пункты временного размещения:

  • гостиница «Ейск»;
  • детский оздоровительный лагерь Ейска;
  • гостиница «Звезда»;
  • ДК «Александровский»;
  • ДК «Красноармеец»;
  • ДК «Кухаревское».

«Все, кто были в зоне ЧС получат по 10 тыс. рублей, частично потерявшие имущество по 50 тыс. рублей, полностью — по 100 тыс. рублей, пострадавшие, получившие легкий вред здоровью — по 200 тыс. рублей, тяжкий вред здоровью — по 400 тыс. рублей. Тем, у кого члены семьи погибли, власти края приняли решение выплатить по 1 млн рублей», — сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков, отвечая на вопрос о поддержке пострадавшим.

Сейчас идет проливка горевших этажей, осмотр квартир, действует оцепление.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», число погибших в результате ЧП в Ейске увеличилось до четырех, еще шесть человек не выходят на связь. Известно, что детей среди погибших нет.

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