В Ейске из-за пожара в результате крушения самолета на многоэтажку повреждено 72 квартиры

В Ейске из-за пожара в результате крушения самолета на многоэтажку повреждено 72 квартиры

Об этом сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков в эфире телеканала «Россия-24».

По словам главы ведомства, из дома уже эвакуировали 250 человек, среди которых 40 детей. Их отвезли автобусами в пункты временного размещения. Для организации временного размещения подготовлено шесть пунктов.

Пункты временного размещения:

гостиница «Ейск»;

детский оздоровительный лагерь Ейска;

гостиница «Звезда»;

ДК «Александровский»;

ДК «Красноармеец»;

ДК «Кухаревское».

«Все, кто были в зоне ЧС получат по 10 тыс. рублей, частично потерявшие имущество по 50 тыс. рублей, полностью — по 100 тыс. рублей, пострадавшие, получившие легкий вред здоровью — по 200 тыс. рублей, тяжкий вред здоровью — по 400 тыс. рублей. Тем, у кого члены семьи погибли, власти края приняли решение выплатить по 1 млн рублей», — сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков, отвечая на вопрос о поддержке пострадавшим.

Сейчас идет проливка горевших этажей, осмотр квартир, действует оцепление.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», число погибших в результате ЧП в Ейске увеличилось до четырех, еще шесть человек не выходят на связь. Известно, что детей среди погибших нет.