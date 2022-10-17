Число погибших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до 4 человек, еще 6 жильцов пропали без вести

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Самолет Су-34 вечером рухнул на жилую девятиэтажку на улице Коммунистической вечером 17 октября.

«По данным на 21:15, число погибших увеличилось до 4. Пострадавших — до 25», — говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.

Сейчас специалисты продолжают устранять последствия крушения самолета. На месте работают сотрудники оперативных служб.

«В 21:15 ликвидация открытого горения. По предварительной информации, пострадали 25 человек, из них 4 человека погибли, 6 человек не выходят на связь», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В ликвидации пожара в девятиэтажке принимают участие 410 человек и 105 единиц техники. Авиацию МЧС привели в готовность для проведения возможной санитарной эвакуации пострадавших.

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