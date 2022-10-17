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В Ейске открыли три пункта размещения для жильцов дома, пострадавшего от крушения Су-34

Происшествия
17.10.2022 21:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-organizovali-tri-punkta-razmeshheniya-dlya-zhiltsov-devyatietazhki-postradavshej-ot-krusheniya-su-34
В Ейске открыли три пункта размещения для жильцов дома, пострадавшего от крушения Су-34
Фото пресс-службы администрации Ейского района

Об этом сообщил глава Ейского района Роман Бублик. Пункты временного размещения для жильцов пострадавшей многоэтажки организовали в гостинице «Ейск», Доме офицеров и городском Доме культуры.

«В Доме офицеров все готово: на втором этаже здания подготовлены места для отдыха, столы и стулья, чтобы перекусить и попить чаю», — написал Бублик в Telegram.

Жильцов девятиэтажки, пострадавшей от крушения Су-34, доставят в пункты временного размещения на автобусах. Транспорт уже подготовили. Сейчас специалисты сверяют списки и уточняют последние детали.

В пунктах временного размещения для людей подготовили лекарства, предметы личной гигиены, пледы и подушки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Су-34 вечером 17 октября рухнул на жилую девятиэтажку на улице Коммунистической в Ейске. По данным оперативного штаба Краснодарского края, в Ейской ЦРБ среди пострадавших трое детей в возрасте от 8 до 10 лет. Остатки рухнувшего самолета потушили около 20:30.

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