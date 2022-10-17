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Число погибших при крушении самолета на дом в Ейске увеличилось до трех человек

Происшествия
17.10.2022 21:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-pogibshih-pri-krushenii-samoleta-na-dom-v-ejske-uvelichilos-do-treh-chelovek
Число погибших при крушении самолета на дом в Ейске увеличилось до трех человек
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Замглавы Кубани рассказала, что в настоящее время достоверно известно о трех погибших. Пострадавших — 18 человек.

«На этот момент по пострадавшим: 10 человек, из них трое детей. Тяжелые — семь взрослых и один ребенок. Они отравились продуктами горения. Всех вывезли в стационар», — написала Анна Минькова в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Су-34 вечером 17 октября рухнул на жилую девятиэтажку на улице Коммунистической в Ейске. По данным оперативного штаба Краснодарского края, в Ейской ЦРБ среди пострадавших трое детей в возрасте от восьми до 10 лет. Остатки рухнувшего самолета потушили в 20:30.

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