В Ейске локализован пожар возле девятиэтажки, пострадавшей от крушения Су-34
Происшествия
17.10.2022 20:49
Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, к 20:30 на улице Коммунистической были потушены остатки рухнувшего самолета.
В связи с этим появилась возможность отменить эвакуацию жильцов близлежащих домов.
«Как сообщили коллеги из МЧС — остатки самолета потушены. Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена. Пожар локализован», — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», из Краснодара на место трагедии направили специалистов ожогового отделения и санавиацию. В Ейской ЦРБ разворачивают дополнительные койки. Вениамин Кондратьев поручил установить местонахождение всех жильцов пострадавшего дома.
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