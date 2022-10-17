В Ейске локализован пожар возле девятиэтажки, пострадавшей от крушения Су-34

Кадр из видео t.me/kondratyevvi

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, к 20:30 на улице Коммунистической были потушены остатки рухнувшего самолета.

В связи с этим появилась возможность отменить эвакуацию жильцов близлежащих домов.

«Как сообщили коллеги из МЧС — остатки самолета потушены. Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена. Пожар локализован», — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из Краснодара на место трагедии направили специалистов ожогового отделения и санавиацию. В Ейской ЦРБ разворачивают дополнительные койки. Вениамин Кондратьев поручил установить местонахождение всех жильцов пострадавшего дома.