В Ейск из Краснодара направили специалистов ожогового отделения и санавиацию

В Ейск из Краснодара направили специалистов ожогового отделения и санавиацию

Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Замглавы Кубани рассказала, что в больнице Ейска разворачивают дополнительные койки.

«На место трагедии в Ейске уже направили специалистов ожогового отделения из Краснодара, санавиацию и машины скорой помощи. В Ейской ЦРБ развернули восемь операционных. Для «тяжелых» пациентов развернули 11 коек реанимации, для пациентов средней степени тяжести — 100 коек с кислородом», — сказала Минькова.

Кроме того, в Ейской ЦРБ дежурят восемь бригад хирургов, четыре травматолога и пять реаниматологов.

«Задействовано 10 бригад скорой помощи Ейской ЦРБ, 2 бригады Щербиновской ЦРБ и 2 бригады Староминской ЦРБ. У нас в резерве 2 операционные в роддоме, одна в гинекологии и еще одна в онкологии. Сейчас еду на место происшествия», — написала Минькова в Telegram.

На месте авиакатастрофы работают экстренные службы Ейского района и Краснодарского края. Пожарные расчеты 37 и 24 краевых пожарных частей эвакуируют местных жителей. Также на месте работают спасатели «Кубань-СПАС», медики и специалисты других служб. Эвакуированных временно разместят в пансионатах.

На место выехала опергруппа министерства ГО и ЧС края во главе с министром Сергеем Штриковым. Подробности происшествия уточняются, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крушение самолета Су-34 произошло вечером 17 октября. Самолет рухнул на жилой девятиэтажый дом на улице Коммунистической. Предварительно пострадало 17 квартир. По данным МЧС, два человека погибли, 15 госпитализированы. На место выехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Прокуратура Краснодарского края начала проверку. Военное управление СК возбудило уголовное дело.