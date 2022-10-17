Кондратьев: при падении Су-34 на жилой дом в Ейске предварительно пострадало 17 квартир

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Военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку на улице Коммунистической вечером 17 октября. В результате произошел пожар. На месте аварии работают бригады скорой помощи и экстренные службы.

«Огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно пострадало 17 квартир. Начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку. Информацию о погибших и пострадавших уточняем. На месте работают бригады скорой помощи», — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крушение потерпел Су-34, который взлетал с местного аэродрома для выполнения учебно-тренировочного полета. Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м, горит пять этажей. Прокуратура начала проверку по факту крушения. Возбуждено уголовное дело.