Кондратьев: при падении Су-34 на жилой дом в Ейске предварительно пострадало 17 квартир
Происшествия
17.10.2022 19:35
Военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку на улице Коммунистической вечером 17 октября. В результате произошел пожар. На месте аварии работают бригады скорой помощи и экстренные службы.
«Огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно пострадало 17 квартир. Начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку. Информацию о погибших и пострадавших уточняем. На месте работают бригады скорой помощи», — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», крушение потерпел Су-34, который взлетал с местного аэродрома для выполнения учебно-тренировочного полета. Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м, горит пять этажей. Прокуратура начала проверку по факту крушения. Возбуждено уголовное дело.
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