В Ейске из-за рухнувшего на многоквартирный дом Су-34 горит пять этажей
Происшествия
17.10.2022 19:11
Сообщение о пожаре в девятиэтажке на улице Коммунистической поступило в МЧС в 18:20. По данным Министерства обороны РФ, причиной стало крушение учебного военного самолета.
На место направлены службы экстренного реагирования. В 18:27 объявлен ранг пожара № 3.
«Произошло загорание с 1 по 5 этаж жилого дома. Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м. Информация о погибших и пострадавших уточняется», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в центре Ейска военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку. На место ЧП выехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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