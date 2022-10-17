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В Ейске из-за рухнувшего на многоквартирный дом Су-34 горит пять этажей

Происшествия
17.10.2022 19:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-iz-za-ruhnuvshego-na-mnogokvartirnyj-dom-su-34-gorit-pyat-etazhej
В Ейске из-за рухнувшего на многоквартирный дом Су-34 горит пять этажей
Кадр из соцсетей

Сообщение о пожаре в девятиэтажке на улице Коммунистической поступило в МЧС в 18:20. По данным Министерства обороны РФ, причиной стало крушение учебного военного самолета.

На место направлены службы экстренного реагирования. В 18:27 объявлен ранг пожара № 3.

«Произошло загорание с 1 по 5 этаж жилого дома. Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м. Информация о погибших и пострадавших уточняется», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в центре Ейска военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку. На место ЧП выехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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