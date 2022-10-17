Вениамин Кондратьев выехал в Ейск на место крушения самолета
Пожар на улице Коммунистической в Ейске произошел вечером 17 октября —на жилой девятиэтажный дом упал военный самолет.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выехал на место ЧП.
«На месте уже работают экстренные службы — все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня», — написал Кондратьев в Telegram.
Глава Ейского района Роман Бублик также находится на месте крушения самолета.
«В городе Ейске произошло ЧП — горит девятиэтажка. Все службы оперативно выехали на место пожара. Я также нахожусь на месте ЧП, координирую работу всех служб. Ведется установка пункта помощи. Жителям будет оказана вся необходимая поддержка. Детали происшествия уточняются. Буду держать вас всех в курсе», — написал Бублик в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в центре Ейска военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку.
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