Вениамин Кондратьев выехал в Ейск на место крушения самолета

Кадр из соцсетей

Пожар на улице Коммунистической в Ейске произошел вечером 17 октября —на жилой девятиэтажный дом упал военный самолет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выехал на место ЧП.

«На месте уже работают экстренные службы — все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава Ейского района Роман Бублик также находится на месте крушения самолета.

«В городе Ейске произошло ЧП — горит девятиэтажка. Все службы оперативно выехали на место пожара. Я также нахожусь на месте ЧП, координирую работу всех служб. Ведется установка пункта помощи. Жителям будет оказана вся необходимая поддержка. Детали происшествия уточняются. Буду держать вас всех в курсе», — написал Бублик в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в центре Ейска военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку.