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Прокуратура начала проверку по факту крушения самолета в Ейске

Происшествия
17.10.2022 19:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/prokuratura-nachala-proverku-po-faktu-krusheniya-samoleta-v-ejske
Прокуратура начала проверку по факту крушения самолета в Ейске
Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку на улице Коммунистической вечером 17 октября. На месте аварии работают бригады скорой помощи и экстренные службы.

Прокуратура Краснодарского края начала проверку. На место ЧП выехал прокурор Краснодарского края Сергей Табельский для координации деятельности экстренных служб и правоохранительных органов, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным Министерства обороны РФ, крушение потерпел Су-34, который взлетал с местного аэродрома для выполнения учебно-тренировочного полета. Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м. Информация о погибших и пострадавших уточняется. На место выехал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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