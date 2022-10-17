Прокуратура начала проверку по факту крушения самолета в Ейске
Происшествия
17.10.2022 19:31
Военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку на улице Коммунистической вечером 17 октября. На месте аварии работают бригады скорой помощи и экстренные службы.
Прокуратура Краснодарского края начала проверку. На место ЧП выехал прокурор Краснодарского края Сергей Табельский для координации деятельности экстренных служб и правоохранительных органов, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным Министерства обороны РФ, крушение потерпел Су-34, который взлетал с местного аэродрома для выполнения учебно-тренировочного полета. Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м. Информация о погибших и пострадавших уточняется. На место выехал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
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