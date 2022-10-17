Военное управление СК возбудило уголовное дело по факту крушения самолета в Ейске
Происшествия
17.10.2022 19:47
Самолет Су-34 рухнул на жилой девятиэтажный дом на улице Коммунистической в Ейске вечером 17 октября.
Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
«На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Су-34 взлетал с местного аэродрома для выполнения учебно-тренировочного полета. Самолет рухнул на жилую многоэтажку. Информация о погибших и пострадавших уточняется. На место выехал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Прокуратура Краснодарского края начала проверку. При падении Су-34 на жилой дом предварительно пострадало 17 квартир.
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