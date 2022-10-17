МЧС: при крушении военного самолета в Ейске 2 человека погибли, 15 госпитализированы

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Военный Су-34 упал на жилую девятиэтажку на улице Коммунистической вечером 17 октября. В результате произошел пожар.

На месте ЧП работают бригады скорой помощи и экстренные службы. Эвакуированных жителей временно разместят в пансионатах.

На 20:00 пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю официально сообщила о двух погибших в результате крушения воздушного судна, еще 15 человек госпитализировали.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», предварительно пострадало 17 квартир. Информация о погибших и пострадавших уточняется. На место выехал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В Ейск из Краснодара направили специалистов ожогового отделения и санавиацию.

Военное управление СК возбудило уголовное дело. Момент крушения самолета в Ейске попал на видео.