Момент крушения самолета в Ейске попал на видео

Момент крушения самолета в Ейске попал на видео

Момент падения военного самолета Су-34 на девятиэтажку на улице Коммунистической в Ейске зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Видеозапись опубликовали в городском паблике в Telegram. На записи видно, как самолет вспыхивает в воздухе и падает в жилом массиве.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Су-34 рухнул на жилой девятиэтажый дом вечером 17 октября. Предварительно пострадало 17 квартир. Информация о погибших и пострадавших уточняется. На место выехал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Прокуратура Краснодарского края начала проверку. Военное управление СК возбудило уголовное дело.