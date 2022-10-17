Момент крушения самолета в Ейске попал на видео
Происшествия
17.10.2022 19:51
Момент падения военного самолета Су-34 на девятиэтажку на улице Коммунистической в Ейске зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Видеозапись опубликовали в городском паблике в Telegram. На записи видно, как самолет вспыхивает в воздухе и падает в жилом массиве.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Су-34 рухнул на жилой девятиэтажый дом вечером 17 октября. Предварительно пострадало 17 квартир. Информация о погибших и пострадавших уточняется. На место выехал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Прокуратура Краснодарского края начала проверку. Военное управление СК возбудило уголовное дело.
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