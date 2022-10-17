Кондратьев поручил установить местонахождение всех жильцов дома в Ейске

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился выяснить местонахождение каждого из жильцов девятиэтажки на улице Коммунистической в Ейске, пострадавшей от крушения самолета.

Ориентировочно в этом доме проживает 600 человек. По поручению Кондратьева эвакуированных из сгоревшей девятиэтажки жильцов разместят в ближайших санаториях.

Всем желающим будут предоставлены места в здравницах. Людей обеспечат всем необходимым, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», предварительно пострадало 17 квартир. По данным МЧС, два человека погибли, 15 госпитализированы. На место выехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Прокуратура Краснодарского края начала проверку. Военное управление СК возбудило уголовное дело. Из Краснодара на место трагедии направили специалистов ожогового отделения и санавиацию. В Ейской ЦРБ разворачивают дополнительные койки.