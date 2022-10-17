Число пострадавших при пожаре в доме на улице Коммунистической в Ейске выросло до 19 человек
Происшествия
17.10.2022 20:46
По состоянию на 20:35 17 октября, при пожаре в девятиэтажке, возникшем в результате крушения Су-34, погибли два человека, пострадали 19. Из них четверо находятся в тяжелом состоянии.
По данным Ейской районной больницы среди пострадавших трое детей в возрасте от 8 до 10 лет. Их состояние оценивается как легкой степени тяжести, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», военное управление СК возбудило уголовное дело. Из Краснодара в Ейск направили врачей ожогового отделения, машины скорой помощи и санавиацию. Кондратьев поручил установить местонахождение всех жильцов пострадавшего дома.
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