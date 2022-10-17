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Число пострадавших при пожаре в доме на улице Коммунистической в Ейске выросло до 19 человек

Происшествия
17.10.2022 20:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-postradavshih-pri-pozhare-v-dome-na-ulitse-kommunisticheskoj-v-ejske-vyroslo-do-19-chelovek
Число пострадавших при пожаре в доме на улице Коммунистической в Ейске выросло до 19 человек
Фото t.me/BublikRomanEisk

По состоянию на 20:35 17 октября, при пожаре в девятиэтажке, возникшем в результате крушения Су-34, погибли два человека, пострадали 19. Из них четверо находятся в тяжелом состоянии.

По данным Ейской районной больницы среди пострадавших трое детей в возрасте от 8 до 10 лет. Их состояние оценивается как легкой степени тяжести, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», военное управление СК возбудило уголовное дело. Из Краснодара в Ейск направили врачей ожогового отделения, машины скорой помощи и санавиацию. Кондратьев поручил установить местонахождение всех жильцов пострадавшего дома.

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