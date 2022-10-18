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Организацию похорон погибших при крушении самолета в Ейске власти возьмут на себя

Происшествия
18.10.2022 08:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/organizatsiyu-pohoron-pogibshih-pri-krushenii-samoleta-v-ejske-vlasti-vozmut-na-sebya
Организацию похорон погибших при крушении самолета в Ейске власти возьмут на себя
Фото Эрика Романенко/ТАСС

Об этом 18 октября сообщил глава Ейского района Роман Бублик.

«Однозначно, будем людям помогать. Какая-то часть оплаты похорон будет за счет города и района, какая-то — за счет края», — сказал он.

Роман Бублик добавил, что сейчас территория вокруг дома оцеплена, место крушения самолета обследуют саперы. Части сгоревшего самолета еще не убрали, о сроках разбора этих завалов говорить пока рано, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», военный самолет Су-34 потерпел крушение в Ейске 17 октября около 18:00. Он рухнул на жилую девятиэтажку на улице Коммунистической. В результате падения самолета в Ейске погибли 13 человек, пострадали 19.

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