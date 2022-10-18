Число погибших в результате крушения самолета в Ейске выросло до 13, среди них трое детей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

После разбора завалов спасатели МЧС в Ейске на месте крушения самолета Су-34 обнаружили тела погибших. По состоянию на 6:00 18 октября в результате ЧП 13 человек погибли, в том числе 3 детей.

Об этом сообщили в МЧС РФ. За время поисково-спасательной операции в Ейске были спасены 68 человек, в том числе при помощи автолестниц, свыше 360 эвакуировали.

«Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 10 погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе 3 детей, 19 человек пострадали в результате ЧС», — сообщает пресс-служба МЧС России.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь, сообщает Минздрав РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на месте падения самолета в Ейске ввели режим ЧС. Разбор завалов продолжался всю ночь.