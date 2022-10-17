Кондратьев: на месте падения самолета в Ейске ввели режим ЧС

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Военный самолет Су-34 потерпел крушение в Ейске 17 октября около 18:00. Он рухнул на жилую девятиэтажку на улице Коммунистической.

На месте падения самолета ввели режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, прибывший на место происшествия.

Жильцы дома эвакуированы. Их доставили в пункты временного размещения. В настоящее время известно о четырех погибших и 25 пострадавших при пожаре. Еще шесть жильцов пострадавшей девятиэтажки не выходят на связь. Семьям погибших выплатят 1 млн рублей, пострадавшие получат по 400 тыс. рублей.

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