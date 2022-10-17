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Кондратьев опроверг фейк о сдетонировавшем боекомплекте упавшего в Ейске Су-34

Происшествия
17.10.2022 23:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-oproverg-fejk-o-sdetonirovavshem-boekomplekte-upavshego-v-ejske-su-34
Кондратьев опроверг фейк о сдетонировавшем боекомплекте упавшего в Ейске Су-34

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообщался с жильцами дома в Ейске, пострадавшего от крушения самолета

Глава Кубани напомнил, что сейчас устанавливается местоположение каждого жителя девятиэтажки. Кроме того, отвечая на вопросы жильцов дома, Кондратьев подчеркнул, что информация о том, что самолет был с боекомплектом, который начал детонировать после падения, является недостоверной.

«Это не снаряды. Иначе от дома бы уже ничего не осталось», — цитирует губернатора оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Су-34 вечером 17 октября рухнул на девятиэтажку на улице Коммунистической в Ейске. На место ЧП прибыл губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Число погибших увеличилось до четырех человек, еще шесть не выходят на связь. Семьям погибших при пожаре в девятиэтажке выплатят 1 млн рублей. Пострадавшие получат по 400 тыс. рублей.

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